Территорию около станции МЦД-2 Печатники благоустроили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили благоустройство территории около станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Печатники на юго-востоке столицы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, благодаря благоустройству обеспечена транспортная и пешеходная доступность станции.

"Работы затронули участок Шоссейной улицы – от улицы Гурьянова до улицы Кухмистерова. Общая площадь проведения работ составила 9,5 гектара", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе работ специалисты привели в порядок тротуары, заменили асфальт на парковках и въездах во дворы, проложили пешеходные дорожки, а возле станции метро "Печатники" сделали площадь.

На Шоссейной улице установили четыре современных остановочных павильона с зарядками для гаджетов, также там дополнительно высадили более 900 кустарников и деревьев, разбили газон, добавил Бирюков.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории площадью 111,9 гектара, расположенной у станций Депо и Люблино МЦД-2. В рамках благоустройства запланирована постройка двух пешеходных переходов через Юго-Восточную хорду и пути МЦД-2, реконструкция прилегающих улиц, в частности участка Проектируемого проезда № 4108 вдоль путей.

Также для пассажиров будут построены специальные навесы от выходов со станции до остановок общественного транспорта, которые будут защищать их от осадков.

