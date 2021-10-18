Общественное пространство появится у станции БКЛ "Сокольники"

Фото: Москомархитектура

У строящейся станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начались работы по благоустройству территории площадью около 40 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"От станции метро ко входу в парк "Сокольники" будет проложена аллея, высаженная липами и многолетними растениями, с клумбами-скамейками. У жителей района и посетителей парка появится удобное общественное пространство", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Общественное пространство разделят на три части: главную широкую аллею и две тенистые аллеи по обе стороны от нее. Здесь посадят барбарис, горную сосну и тую. Площадь озеленения составит почти 2,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в композицию аллеи интегрируют пять вентиляционных киосков, а также разместят архитектурные инсталляции и площадки для проведения праздников и ярмарок.

"На сегодняшний день в рамках благоустройства уже более чем на 15% выполнено асфальтирование и устройство уличного освещения и на 12% – выкладывание плитки", – уточнил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Ранее сообщалось, что до конца года завершится первый этап благоустройства около станции БКЛ "Аминьевская". Уже выполнено более половины запланированных работ на Очаковском шоссе, части Матвеевской улицы и 3631-м Проектируемом проезде.

Там убрали под землю воздушные кабельные линии, проложили дополнительную ливневую канализацию и установили бордюрный камень. Завершается устройство тротуаров с асфальтовым и плиточным покрытием и газона.

