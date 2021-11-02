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Город

16:46

Собянин утвердил проект строительства газопровода высокого давления в ТиНАО

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект строительства газопровода высокого давления в ТиНАО на участке от СНТ "Поляница-2" до деревни Новомихайловское. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Длина газопровода, который пройдет параллельно Калужскому шоссе, составит свыше 7,6 километра. Он позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение 18 тысяч жителей Воронцовского и Михайлово-Ярцевского поселений.

"Участки газопровода на пересечениях с дорогами и водными преградами (пруды, реки) будут проложены закрытым способом в футляре", – говорится в сообщении.

Проект предусматривает строительство газопроводов высокого давления диаметром 108, 110, 160, 273, 325, 426, 500, 530 миллиметров и среднего давления диаметром 159 миллиметров протяженностью 15 метров, а также газорегуляторного пункта шкафного типа вблизи деревни Исаково и пункта учета расхода газа.

Основным источником подачи газа станет ГРС "Михайловское". Кроме того, планируется прокладка электрокабелей общей протяженностью 620 метров.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию кинотеатра "Полярный", который расположен в Южном Медведкове на северо-востоке столицы, будет выделено 49 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Собянин утвердил проект строительства газопровода высокого давления в ТиНАО

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