Собянин утвердил проект планировки жилого квартала в Западном Дегунине

17:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в районе Западное Дегунино. Его площадь составит 100 гектаров, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
В настоящее время на проектируемой территории размещены устаревшие и неэффективно используемые нежилые объекты различного назначения, часть которых собираются сносить.
"Проект планировки предусматривает строительство нового жилого квартала общей площадью порядка 1,6 миллиона квадратных метров, включая жилье, детские сады на 750 мест, две школы на 1 тысячу 700 учеников, общественно-деловые объекты, гаражи на более 4 тысяч машино-мест", – говорится в сообщении.
Также будет реконструирована прилегающая улично-дорожная сеть, включая Коровинское шоссе и улицу Ижорскую. Там установят 12 современных остановок общественного транспорта и велодорожки.
Ранее Собянин утвердил план благоустройства территорий у станций второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Перерва, Депо и Люблино. Проект предусматривает строительство дополнительной платформы Люблино и реконструкцию платформ Перерва и Депо. Кроме того, в рамках благоустройства будет проведена реконструкция всех прилегающих к станциям улиц.
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