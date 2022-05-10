В Подмосковье началась весенняя миграция лосей. В Сети появилось множество видео на которых видно, как животные выходят на автострады и даже гуляют по жилым кварталам.

Зоологи предупреждают – лоси могут быть опасны и вести себя с ними нужно очень осторожно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.