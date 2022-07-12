Роспотребнадзор рекомендовал носить маски при контакте с прибывшими из-за рубежа

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
При контакте с прибывшими из эндемичных по оспе обезьян стран гражданами, которые ощущают недомогание, рекомендуется использовать маски и мыть руки. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что при длительном контакте возможна передача вируса воздушно-капельным путем.
"Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также биоматериалами из очагов поражения больного человека", – говорится в сообщении.
Ведомство посоветовало посещающим африканские страны гражданам избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, например с грызунами и приматами.
В Минздраве России подчеркнули, что российская система здравоохранения готова к оказанию помощи зараженным оспой обезьян. В министерстве назвали меры профилактики заболевания, среди которых соблюдение дистанции, правил личной гигиены, проведение дезинфекции и использование средств индивидуальной защиты.
Ранее сообщалось, что в России выявили первый случай оспы обезьян. Заболевание обнаружили у молодого человека, который вернулся из Европы. В медучреждение он обратился из-за характерной сыпи. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована.
По данным ВОЗ, по состоянию на 28 июня в 50 странах мира выявлено 3 413 подтвержденных случаев оспы обезьян. Большинство из них приходится на Европу – 86%.
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