Таунхаус из фильма "Один дома – 2" выставили на продажу за почти 7 млн долларов

Фото: кадр из фильма "Home Alone 2: Lost in New York"; режиссер – Крис Коламбус; производство – 20th Century Fox

Таунхаус, в котором сняли фильм "Один дома – 2: Затерянные в Нью-Йорке", выставили на продажу с ценой в 6,7 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Объект расположен в Верхнем Вест-Сайде недалеко от Центрального парка в Манхэттене. Дом оснащен эркерами и террасой, четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами, говорится в статье. Преимуществом объекта стали его высокие потолки, украшенные лепниной. В доме также есть винный погреб, а во дворе находится большой сад.

"Хозяева, которые теперь продают таунхаус, купили его в 2009 году. Тогда за него отдали 4,7 миллиона долларов", – говорится в сообщении.

Картину "Один дома – 2: Затерянные в Нью-Йорке" представили зрителям в 1992 году. Владельцы дома до сих пор получают на Рождество письма и открытки от фанатов фильма.

Ранее стало известно, что серия фильмов "Один дома" попадет в Национальный реестр фильмов Библиотеки американского конгресса. В список включают фильмы, которые имеют культурное, историческое или эстетическое значение. Такие картины должны быть сняты как минимум за десять лет до составления перечня.

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