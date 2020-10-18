Врач рассказал, как защититься от коронавируса зимой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Зимой необходимо продолжать носить маски и перчатки, заявил заслуженный врач России Александр Карабиненко. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
Он отметил, что зимой ношение масок будет вдвойне полезным, так как они будут не только предотвращать распространение паров и мелких брызг от человека, но и согревать воздух.
"Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов. Человек трет себе нос, прикасается к губам и через руки может зайти вирус. Масочно-перчаточный режим зимой обязателен", – подчеркнул Карабиненко.
При этом он добавил, что специалистами еще не до конца изучена жизнеспособность вируса в холодное время.
"Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что так же себя ведет и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям", – высказался врач.
Он заключил, что укрепить иммунитет человека позволит вакцинация.
Ранее ученые из Ливерпульского университета выяснили, что последовательное заболевание гриппом и COVID-19 в шесть раз увеличивает риск летального исхода.
А ученые из Дании провели несколько исследований и пришли к выводу, что наименее подвержены риску заражения COVID-19 люди, у которых первая группа крови.
По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.
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