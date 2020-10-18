Врач рассказал, как защититься от коронавируса зимой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Зимой необходимо продолжать носить маски и перчатки, заявил заслуженный врач России Александр Карабиненко. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что зимой ношение масок будет вдвойне полезным, так как они будут не только предотвращать распространение паров и мелких брызг от человека, но и согревать воздух.

"Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов. Человек трет себе нос, прикасается к губам и через руки может зайти вирус. Масочно-перчаточный режим зимой обязателен", – подчеркнул Карабиненко.

При этом он добавил, что специалистами еще не до конца изучена жизнеспособность вируса в холодное время.

"Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что так же себя ведет и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям", – высказался врач.

Он заключил, что укрепить иммунитет человека позволит вакцинация.

Ранее ученые из Ливерпульского университета выяснили, что последовательное заболевание гриппом и COVID-19 в шесть раз увеличивает риск летального исхода.

А ученые из Дании провели несколько исследований и пришли к выводу, что наименее подвержены риску заражения COVID-19 люди, у которых первая группа крови.

По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

