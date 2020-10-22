Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Еще 2 519 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что всего в столице от COVID-19 выздоровели 282 492 человека. Сообщается, что специалисты перед выпиской проводят исследования, необходимые для подтверждения отсутствия заболевания. Пациенты, которым необходимо оставаться дома, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся от коронавируса предлагается сдать плазму крови. Всего в Москве свыше 4 тысячи переболевших COVID-19 стали донорами плазмы. Сообщалось, что более 10% москвичей сдали кровь несколько раз. По всем вопросам о донорстве плазмы можно обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
В столице в настоящий момент работают четыре временных ковид-госпиталя. Они расположены на ВДНХ, в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе, в "Крылатском" и "Сокольниках".
Сергей Собянин отмечал, что столичные больницы готовы и могут принимать новых пациентов с коронавирусом, но при этом плановая помощь по-прежнему оказывается в полном объеме.
"Жизнь в большом городе": ковидные фобии
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