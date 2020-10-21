Академик РАН рассказала, кто больше подвержен заражению COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мужчины больше женщин подвержены риску заразиться COVID-19, сообщила председатель исполкома Союза педиатров РФ, профессор, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.
"Гендерное различие существует. Действительно, мужчины (в том числе и молодые люди любого возраста, и детского в том числе) подвержены большему риску, чем женщины", – приводит слова специалиста Агентство "Москва".
Намазова-Баранова отметила, что в начале мая появились научные работы, объясняющие это наличием у мужчин только одной X-хромосомы.
"Тот рецептор, который использует вирус для вхождения в клетку, связан с некой субстанцией, которая неправильно синтезируется у тех, кто страдает, например, повышенным давлением. Для этой субстанции принципиальной является Х-хромосома. То есть, у женщин, у которых их две, некий защитный эффект присутствует, которого нет у мужчин, у которых только одна Х-хромосома", – рассказала академик РАН.
Ранее эксперты из РЭУ имени Плеханова спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом в России в первых числах ноября. Во время исследования ученые опирались на анализ числа заболевших, суточного прироста числа выполненных тестов на COVID-19 и соотношения этого числа.
Доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН) Михаил Пальцев предположил, что с морозным временем года число случаев коронавируса уменьшится. По мнению Пальцева, значительный прирост осени – это следствие совокупности двух факторов.
Ученые института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия выявили потенциальную уязвимость в структуре сразу нескольких коронавирусов. Специалистами были выявлены более 300 белков, которые вырабатываются в зараженных клетках организма и взаимодействуют с коронавирусом SARS-CoV-2.
Эксперты рассказали, когда заболеваемость COVID-19 в РФ пойдет на спад
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