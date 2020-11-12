Главам регионов РФ поручено при необходимости вводить ограничения из-за COVID-19

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Правительство России поручило губернаторам регионов при необходимости вводить ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, не допуская при этом негативных экономических последствий. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Высшим должностным лицам регионов поручено обеспечить анализ текущей ситуации с коронавирусом и ввести при необходимости ограничительные меры для снижения заболеваемости", – сообщили в пресс-службе.

О результатах проверки главам регионов поручено донести до Роспотребнадзора. Сделать это нужно до 16 ноября текущего года, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, глав российских регионов обязали создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому. Также им поручено взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что проблемы с коечным фондом наблюдаются в 17 регионах России. Она подчеркнула, что наибольшая занятность коек – более 95% – наблюдается в Хакасии, Чувашии, Ивановской области и Еврейской АО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что в некоторых регионах уже достигнута критическая черта в борьбе с инфекцией. По его словам, в ряде субъектов заняты уже более 90% коек для пациентов с COVID-19.

