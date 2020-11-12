Главам регионов РФ поручено при необходимости вводить ограничения из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Правительство России поручило губернаторам регионов при необходимости вводить ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, не допуская при этом негативных экономических последствий. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"Высшим должностным лицам регионов поручено обеспечить анализ текущей ситуации с коронавирусом и ввести при необходимости ограничительные меры для снижения заболеваемости", – сообщили в пресс-службе.
О результатах проверки главам регионов поручено донести до Роспотребнадзора. Сделать это нужно до 16 ноября текущего года, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, глав российских регионов обязали создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому. Также им поручено взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики COVID-19.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что проблемы с коечным фондом наблюдаются в 17 регионах России. Она подчеркнула, что наибольшая занятность коек – более 95% – наблюдается в Хакасии, Чувашии, Ивановской области и Еврейской АО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что в некоторых регионах уже достигнута критическая черта в борьбе с инфекцией. По его словам, в ряде субъектов заняты уже более 90% коек для пациентов с COVID-19.
Ракова: в Москве увеличили количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: