В Гидрометцентре пообещали москвичам рекорды жары в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рекордные значения температуры могут быть обновлены в Москве в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Специалист объяснил, что установившаяся в городе жара повышает вероятность обновления рекордных значений. При этом ближайший рекорд температуры может быть обновлен 22 июня.

"22 июня рекорд 31,8 был установлен в революционном 1917 году", – заявил Вильфанд.

Он отметил, что самое высокое дневное значение температуры в столице было зафиксировано 21 июня 1910 года. Тогда температура поднялась до 34,7 градуса.

Метеоролог уточнил, что 21 июня текущего года температура в Москве поднялась до 31 градуса. Она не смогла побить рекорд 1956 года, не дотянув 0,1 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам шесть температурных рекордов на новой неделе. Он отмечал, что сопоставимая жара в июне наблюдалась 120 лет назад.

До этого оранжевый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до вечера понедельника. Это предпоследний уровень погодной опасности, который означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.