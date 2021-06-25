Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости COVID-19

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Израиль возвращается к масочному режиму из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны. Средства защиты необходимо носить везде, кроме открытых пространств. Граждан призвали воздержаться от поездок за границу, опасность представляет штамм "дельта". Масочный режим отменили 15 июня, а теперь снова будут строго следить за соблюдением норм. Исключение действует только для детей до 7 лет.

Жесткий локдаун ввели в четырех районах Сиднея. Оставаться дома жители должны минимум неделю. Вспышка заболеваемости произошла в деловом центре, где сосредоточена вся экономическая жизнь. Выходить на улицу можно только за продуктами или для занятий спортом. Покидать город местным жителям не рекомендовано.