ДС "Мегаспорт" могут закрыть из-за нарушения антиковидных мер

Дворец спорта "Мегаспорт", в котором состоялся концерт группы "Звери", могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19.

Там никто не соблюдал дистанцию, про маски тоже забыли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.