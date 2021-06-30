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Регионы

10:55

Въезд на Ямал запретили без сертификата о прививке или ПЦР-теста

регионы

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Попасть в Ямало-Ненецкий автономный округ гражданам без местной прописки можно будет только при наличии результата ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о полной вакцинации. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу главы региона Дмитрия Артюхова.

"На Ямале вводятся новые меры безопасности, связанные с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Граждане, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом", – говорится в сообщении.

Данную меру вводят с 3 июля, она не распространяется на несовершеннолетних. На тех, у кого не окажется при себе необходимых документов, составят административный протокол.

По словам губернатора ЯНАО, в регионе наблюдается большой подъем заболеваемости коронавирусом. Как показала прошлогодняя практика, в вахтовых поселках, где проживают рабочие из регионов, фиксируются самые сложные очаги инфекции.

"Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели", – отметил Артюхов.

Ранее в Бурятии из-за ситуации с распространением коронавируса ввели режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля.

В это время в регионе запрещена работа всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, общественного транспорта, СМИ, организаций ЖКХ, а также магазинов, реализующих товары первой необходимости, в том числе продукты и лекарства.

В Бурятии торговые сети приостановили работу на время локдауна

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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