Въезд на Ямал запретили без сертификата о прививке или ПЦР-теста

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Попасть в Ямало-Ненецкий автономный округ гражданам без местной прописки можно будет только при наличии результата ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о полной вакцинации. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу главы региона Дмитрия Артюхова.
"На Ямале вводятся новые меры безопасности, связанные с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Граждане, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом", – говорится в сообщении.
Данную меру вводят с 3 июля, она не распространяется на несовершеннолетних. На тех, у кого не окажется при себе необходимых документов, составят административный протокол.
По словам губернатора ЯНАО, в регионе наблюдается большой подъем заболеваемости коронавирусом. Как показала прошлогодняя практика, в вахтовых поселках, где проживают рабочие из регионов, фиксируются самые сложные очаги инфекции.
"Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели", – отметил Артюхов.
Ранее в Бурятии из-за ситуации с распространением коронавируса ввели режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля.
В это время в регионе запрещена работа всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, общественного транспорта, СМИ, организаций ЖКХ, а также магазинов, реализующих товары первой необходимости, в том числе продукты и лекарства.
В Бурятии торговые сети приостановили работу на время локдауна
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: