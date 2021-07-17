Собянин дал старт избирательной кампании "Единой России" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Лидер московского списка "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму Сергей Собянин дал старт избирательной кампании партии.
"Я не знаю другой силы, которая может взяться и решить. "Единая Россия" – это как раз такая сила, которая волочет на себе этот воз, не занимаясь популизмом, ничего не обещая лишнего, но решая, решая в общей команде. "Единая Россия" – это не только депутаты Госдумы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, это мэр города, это его команда, это команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами защиты России и от всяких внешних угроз, и от внутренних проблем, и так далее. Большая команда", – сказал Собянин.
По его словам, в период пандемии ни одна программа не была остановлена. Собянин подчеркнул, что столица настолько быстро развивается, что через пять лет это будет совершенно другой город.
"Но для этого нам нужно доверие – доверие людей, которые проголосуют за нас и дадут возможность продолжать так же динамично развивать наш город. Это очень важно. Одно дело – мы с вами знаем, другое дело – чтобы нам верили и доверяли, и голосовали", – добавил Собянин.
Он подчеркнул, что важно говорить о существующих проблемах.
"Но при этом говорить о том, что мы сделали и что мы способны сделать. В нашей способности – менять Москву, решать какие-то проблемы", – отметил он.
По его словам, другой такой команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально что-то смогла бы решить, кроме как "Единая Россия", нет.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации к проведению выборов, они предусматривают вакцинацию всех членов избиркомов, наблюдателей и лиц, которые будут присутствовать на участках в течение продолжительного времени, рассказала руководитель службы Анна Попова.
Она отметила, что разработанные рекомендации были согласованы с Центральной избирательной комиссией и подписаны Памфиловой.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что соблюдение данной рекомендации чрезвычайно важно, поскольку эти люди целый день будут контактировать с избирателями.
Почти 6,5 тысяч кандидатов примут участие в выборах в Госдуму
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