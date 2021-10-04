Бочкарев: Центр хронических болезней планируется открыть в Сколкове в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В медицинском кластере "Сколково" планируется построить Центр хронических болезней, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, проект израильской клиники "Хадасса" продолжает активно развиваться.

"В августе этого года здесь открылся второй, терапевтический корпус клиники, уже создается проект следующего здания – Центра хронических болезней. Завершение строительства и открытие центра для первых посетителей запланировано на конец 2023 года", – рассказал заммэра.

Бочкарев пояснил, что шестиэтажный корпус площадью около 14 тысяч квадратных метров сможет принимать до 16,5 тысячи пациентов в год. Для пациентов будет работать дневной и круглосуточный стационары, отделение для немобильных пожилых людей с хроническими заболеваниями, отделение общей реабилитации, отделение для детей с орфанными заболеваниями.

Центр будет специализироваться на паллиативной и гериатрической помощи, сестринском уходе, психотерапии и медицинской реабилитации.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в международном медкластере "Сколково" появится рекреационная парковая зона "Исцеляющие сады". Предполагается, что сады будут помогать в лечении и восстановлении пациентов, укреплении иммунитета, способствовать снижению стресса и улучшению общего психоэмоционального состояния.

Проект медкластера в 2012 году предложил Дмитрий Медведев, бывший на тот момент президентом РФ. Первым объектом проекта стал диагностический центр израильской клиники "Хадасса". Всего на территории планируется возвести порядка 860 тысяч квадратных метров медицинских объектов.

В частности, строительство многофункционального медицинского центра и биомедицинской лаборатории планируется завершить на территории Международного медицинского кластера в 2022 году.

