Бочкарев: здания ММК в "Сколково" соответствуют стандартам экоустойчивого проектирования

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Международный медицинский кластер в "Сколково" является передовым проектом в вопросах не только медицины, но также строительства и эксплуатации, сообщает пресс-служба Стройкомплекса со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Для оценки соответствия международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства французского участника ММК, университетского госпиталя Страсбурга, используется стандарт Leed (Leadership in Energy and Environmental Design)", – отметил он.

По словам заммэра, система контролирует почти все составляющие работы здания: от вентиляции до водоснабжения. Также система оценивает эффективность использования ресурсов.

Вице-мэр подчеркнул, что расположение зданий способствует эффективному применению ресурсов.

"Комплексная совокупность особенностей здания клиники и прилегающей территории, безопасность и благоприятные условия для жизнедеятельности пациентов и сотрудников, ограничение негативного воздействия эксплуатационной, хозяйственной и иных видов деятельности на окружающую среду, восстановление и рациональное использование природных ресурсов позволит получить университетскому госпиталю Страсбурга сертификат Leed не ниже ступени Silver", – отметил Андрей Бочкарев.

По словам гендиректора Фонда ММК Ильдара Хайруллина, ключевым отличием зеленых зданий также является гораздо меньшее потребление электроэнергии и, как следствие, меньшая отдача тепла в окружающую среду. Это помогает поддерживать экологию в городе и сокращать экономические затраты.

Ранее стало известно, что в 2022 году в международном медкластере "Сколково" появится рекреационная парковая зона "Исцеляющие сады". Предполагается, что сады будут помогать в лечении и восстановлении пациентов, укреплении иммунитета, способствовать снижению стресса и улучшению общего психоэмоционального состояния.

Проект медкластера в 2012 году предложил Дмитрий Медведев, бывший на тот момент президентом РФ. Первым объектом проекта стал диагностический центр израильской клиники "Хадасса". Всего на территории планируется возвести порядка 860 тысяч квадратных метров медицинских объектов.

В частности, строительство многофункционального медицинского центра и биомедицинской лаборатории планируется завершить на территории Международного медицинского кластера (ММК) в 2022 году.

