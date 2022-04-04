В Москве закупили свыше 38 тыс единиц медтехники за время пандемии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Более 38 тысяч единиц медицинской техники, а также около 120 тысяч единиц различного оборудования и изделий закупили за время пандемии в Москве в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что часть закупок носила беспрецедентный характер.

"Например, мы закупили более 3 тысяч единиц различного реанимационного оборудования, включая аппараты ИВЛ, специальные мониторы для отслеживания состояния пациентов и другую технику. Это оборудование сыграло важную роль во время пандемии и продолжит работу в столичных больницах. Мы также оснастили новейшим оборудованием нашу лабораторную сеть, чтобы повысить скорость выявления инфекции и быстрее начать лечение", – подчеркнула она.

Закупленное оборудование использовали для переоснащения столичных медицинских организаций, в том числе в рамках реализации городских проектов. В соответствии с требованиями нового московского стандарта городские поликлиники оснащаются современным диагностическим оборудованием.

В рамках борьбы с коронавирусом некоторые столичные стационары временно перепрофилировали под прием пациентов с СOVID-19, а некоторые организации дополнительно оснащались реанимационными и лабораторным оборудованием, аппаратами ИВЛ, компьютерными томографами, дефибрилляторами и другими устройствами.

В Москве также развернули сеть лабораторных центров по диагностике коронавируса методом ПЦР. В общей сложности для столичных медицинских организаций закупили более 2 тысяч единиц лабораторного оборудования.

Ранее Ракова рассказала, что в Москве в 2022 году начал работу новый корпус Центра паллиативной помощи для сестринского ухода "Люблино", а до конца года планируется завершить капремонт и открыть еще два подобных корпуса. По ее словам, в новом корпусе помощь могут получать больные, которым не нужна круглосуточная помощь врача, но требуется квалифицированный сестринский уход.

