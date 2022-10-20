Бочкарев: Москва перевыполнила план нацпроекта "Жилье и городская среда"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве с начала года ввели в эксплуатацию более 4,8 миллиона квадратных метров жилья, что превышает годовой план более чем на 300 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Этот показатель почти на 7% превышает годовой план в 4,5 миллиона "квадратов", установленный федеральным проектом "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда", – сказал заммэра.

Бочкарев уточнил, что доля инвесторов в общем объеме введенного жилья составляет 89,5%. С начала года, по его словам, инвесторы сдали свыше 4,3 миллиона квадратных метров жилых площадей.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин уточнил, что плановые значения нацпроекта устанавливаются исходя из необходимости и потребности жителей в современном и комфортном жилье.

"Вместе с жильем строятся социальные объекты: детсады, школы и поликлиники", – отметил Левкин.

Он добавил, что с начала года в Москве было построено 78 объектов социального назначения.

Ранее Бочкарев сообщил, что в ближайшие три года в столице планируется построить более 160 объектов социальной инфраструктуры и безопасности.

Речь идет о проектах 8 поликлиник, 4 больничных корпусов, подстанции скорой помощи, 27 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Также Бочкарев подчеркнул, что столичные власти планируют продолжить развивать культурно-туристическую среду – в столице построят и реконструируют 30 объектов культуры.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!