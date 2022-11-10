Дом на 112 квартир построят в Ростокине по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В комитете государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) сообщили, что в столичном районе Ростокино будет построен дом на 112 квартир. Проект разработан в рамках программы реновации.

"Специалисты комитета оформили всю необходимую разрешительную документацию, и застройщик может приступать к возведению второго "реновационного" дома, куда после окончания строительства въедут жители района Ростокино", – заявил председатель организации Игорь Войстратенко.

Он также отметил, что здание появится на месте ранее снесенного пятиэтажного дома по адресу проспект Мира, земельный участок 135а. Общая площадь новостройки составит примерно 10 тысяч квадратных метров.

Под жилую площадь отводится 6,3 тысячи квадратных метров. В доме обустроят 32 однокомнатных, 64 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир, отделка в которых будет соответствовать стандартам программы реновации.

На входах в жилой дом разместят систему видеонаблюдения, контроля и управления доступом. На первом этаже здания также обустроят помещения общественного назначения.

Въезд во двор будет ограничен шлагбаумом. На прилегающей территории планируется разместить детскую игровую и спортивную площадки, обустроить зону отдыха и провести озеленение. Доступ ко всей инфраструктуре будет безбарьерным.

Ранее стало известно, что до конца 2022 года в Москве планируется передать под заселение еще 20 новостроек по программе реновации. Всего со старта программы в эксплуатацию ввели 216 зданий.

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