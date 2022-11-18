Порядка 150 тыс москвичей смогут переехать в новостройки по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в рамках программы реновации проектируют 229 жилых домов. Это позволит обеспечить современным жильем около 150 тысяч горожан. Информация об этом представлена на сайте mos.ru.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин пояснил, что новостройки проектируют в 74 районах, во всех административных округах.

По его словам, в ходе проектирования определяется внешний облик и площадь жилья, а также какие работы необходимо осуществить на расположенной вокруг территории.

Отмечается, что дома появятся в том числе на местах демонтируемого по программе реновации старого жилого фонда. Эти площадки используют для возведения жилья для участников последующих волн переселения.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году. Она затрагивает порядка миллиона горожан и предусматривает расселение 5 175 домов. Для возведения нового жилья подобрана 561 стартовая площадка.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации построят в Щукине. В здании оборудуют подземную парковку, установят камеры видеонаблюдения, охранную систему и пожарную сигнализацию. Там появятся 182 квартиры, из которых 28 – однокомнатные, 128 – двухкомнатные и 26 – трехкомнатные.



"Мой район. Навигатор": 80 тыс москвичей переехали в новые дома по программе реновации

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