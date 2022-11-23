Четыре новостройки по реновации передали под заселение на востоке Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала текущего года в рамках программы реновации было передано под заселение четыре новостройки в ВАО. Информацией об этом поделись в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

Так, новостройки расположены в Измайловском, Косино-Ухтомском и Восточном районах. По словам Левкина, новое жилье получат порядка 3,6 тысячи горожан.

"С начала отселения 26 домов в Измайлове, Косино-Ухтомском и Восточном районах правообладателями новых квартир стали около 2,5 тысячи человек, которые заключили соответствующие договоры с департаментом городского имущества и переехали в современное жилье", – отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что с старта программы реновации в ВАО начали переселяться жители 86 зданий. На данный момент 44 дома уже полностью расселено. По словам Левкина, в ВАО специалисты также ввели в эксплуатацию еще два здания и сейчас их готовят к заселению.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики представил данные, согласно которым с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 45 новых жилых домов, построенных в рамках программы реновации в 32 районах города. Новые здания расположены в 11 округах.

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