Около 4 тыс человек получили новые квартиры в центре Москвы по программе реновации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Порядка 4 тысяч жильцов 29 старых домов в центре Москвы переехали в новые равнозначные квартиры в рамках программы реновации, заявил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он пояснил, что в Центральном административном округе Москвы расселение по программе реновации началось в трех районах: Пресненском, Таганском и Басманном.

"Почти 4 тысячи москвичей получили равнозначные квартиры: в Пресненском районе в новое жилье переехали 2,9 тысячи человек, в Басманном – 534, а в Таганском – 514 горожан", – сказал Гаман.

По его словам, расселение в Пресненском районе началось в ноябре 2019 года. К настоящему моменту новые квартиры здесь получили жильцы 24 старых домов. В этом году началось расселение по программе реновации в Басманном районе – в процессе переезда сейчас находятся жильцы трех домов на улице Госпитальный Вал. Кроме того, стартовало расселение четырех домов на Нижегородской улице и одного на 2-й Дубровской улице в Таганском районе.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в центре столицы под заселение переданы три новостройки. Кроме того, для участников программы реновации в ЦАО ведется строительство и проектирование еще 11 домов.

"Жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой. Во дворе расположены детские игровые комплексы, спортивные площадки и места для отдыха. Сейчас ведутся работы по передаче под заселение еще одного дома на улица Русаковской, дом 6. В скором времени к переселению смогут приступить свыше 200 человек", – сказал он.

В департаменте городского имущества отметили, что всего в Центральном округе в программу реновации входят 110 домов в районах Арбат, Таганском, Тверском, Басманном, Мещанском, Пресненском, Красносельском и Хамовники, в которых проживают более 16,5 тысячи человек.

Ранее Левкин заявил, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 45 новых жилых домов, построенных в рамках программы реновации в 32 районах города. Новые дома расположены в 11 столичных округах.

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