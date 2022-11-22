Дом по программе реновации построят на Севанской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дом на 234 квартиры, состоящий из двух корпусов, построят на Севанской улице на юге столицы в рамках программы реновации, рассказал председатель комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.

По его словам, разрешение на строительство выдал Мосгосстройнадзор.

"Общая площадь составит около 22 тысяч квадратных метров. Застройщик – Московский фонд реновации – получил разрешение на строительство и может начинать работы", – приводятся слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что фасад здания облицуют бетонной плиткой и керамогранитом. В вестибюлях обустроят комнаты консьержей и зону для колясочной. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения для объектов социально-бытовой инфраструктуры.

Дом будет оборудован системами оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализацией, системами охраны и видеонаблюдением.

"Дом будет расположен поблизости от двух зеленых зон района: Аршиновского парка и парка "Сосенки", также рядом находятся несколько школ, детских садов", – отметил Войстратенко.

Он подчеркнул, что территорию возле дома благоустроят и озеленят. Там высадят деревья, кустарники, разобьют газоны и цветники. Также специалисты обустроят площадки для детей и занятий спортом.

"На каждом этапе строительства пройдут проверки, в рамках которых инспекторы оценят соответствие выполненных работ проектной документации", – добавил Войстратенко.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации построят в Щукине. В здании оборудуют подземную парковку, установят камеры видеонаблюдения, охранную систему и пожарную сигнализацию. Там появятся 182 квартиры, из которых 28 – однокомнатные, 128 – двухкомнатные и 26 – трехкомнатные.



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