Новостройку в Головинском районе столицы введут в эксплуатацию к концу 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новостройку на 134 квартиры по программе реновации в Головинском районе столицы введут в эксплуатацию к концу 2023 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Депстроя столицы.

Жилой дом будет располагаться по адресу Кронштадтский бульвар, владение 27.

"Дом рассчитан на 30 однокомнатных, 102 двухкомнатных и две трехкомнатных квартиры. Готовая улучшенная отделка в них будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", – отметили в сообщении.

Фасад двухсекционной новостройки выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей и облицуют бежевым кирпичом. На фасаде установят корзины под кондиционеры. Подъезды остеклят витражами. Под дворовой территорией новостройки будет расположена парковка для автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Северном административном округе столицы с начала года ввели семь домов, построенных в рамках программы реновации. Новостройки расположены в районах Бескудниковском, Головинском, Дмитровском, Западное Дегунино, Коптево.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!