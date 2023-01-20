Апарт-комплекс ввели в эксплуатацию в Сокольниках

Фото: телеграм-канал "Резиденция Сокольники ЖК"

Апарт-комплекс высотой 75 метров на 200 апартаментов с отапливаемой подземной парковкой на 37 машино-мест ввели в эксплуатацию в Сокольниках. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, девелопер ТК "Алладин" возвел здание за два года. Новостройка располагается по адресу улица Сокольнический вал, дом 3.

"21-этажное здание с подземным паркингом и панорамными видами на лесопарк возведено на территории бывшего пустыря у Рижской эстакады и органично вписывается в уже сложившуюся окружающую застройку", – сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он отметил, что общая площадь комплекса составляет порядка 19 тысяч квадратных метров, само здание напоминает крылья птицы или открытую книгу.

В пресс-службе сообщили, на первом этаже апарт-комплекса обустроили лобби с высокими потолками. Пространство оформили дизайнерской отделкой. Кроме того, на первом этаже располагаются помещения для объектов услуг и торговли. В новом комплексе приступила к работе управляющая компания.

По словам Пятовой, новостройка возведена в районе, где хорошо развита транспортная доступность, инфраструктура и находится большое количество зеленых зон. Она отметила, что на данный момент продано 75% апартаментов, собственники смогут получить ключи уже в январе.

Преимуществом комплекса является то, что окна помещений выходят на сторону парка "Сокольники". На территории апарт-комплекса возвели одноэтажную пристройку с аркой, провели озеленение и благоустройство, также проложили тротуары, проезды и создали парковку для гостей.

Ранее в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства сообщили, что на юго-западе Москвы ввели в эксплуатацию жилой дом в форме призмы на 165 квартир. Новостройка площадью почти 42 тысячи квадратных метров располагается в Обручевском районе по адресу улица Обручева, дом 3.

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