Дом на 182 квартиры построят в Бутырском районе по программе реновации

Фото: пресс-служба Депстроя

В Бутырском районе Москвы построят дом по программе реновации на 182 квартиры. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Бутырском по адресу улица Яблочкова, земельный участок 26А, в 2025 году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации на 182 квартиры", – сообщил он.

В доме разместятся по 24 однокомнатные и трехкомнатные, а также 134 двухкомнатные квартиры. Два жилых помещения построят с учетом особенностей маломобильных горожан. Там будут сделаны расширенные коридоры и установлена специальная сантехника.

Первый этаж дома будет предназначен для размещения коммерческих предприятий: кафе, магазинов, салонов красоты и других точек.

Фасады здания облицуют бетонной плиткой и оформят в бежевых тонах. Проект строительства также предполагает размещение металлических корзин для кондиционеров и четырех пассажирских лифтов грузоподъемностью 1 000 и 4 000 килограммов.

Близлежащую территорию дома благоустроят: высадят деревья, кустарники и разобьют газоны. Также для жителей дома оборудуют детскую и спортивную площадки.

Ранее в Красносельском районе Москвы началось заселение первого дома, построенного по программе реновации. Новый дом возвели в 230 метрах от старого. Поэтому в будущем после окончательного переезда жильцы смогут продолжать пользоваться привычными маршрутами и инфраструктурой.



Заселение первой новостройки по программе реновации началось в Красносельском районе

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