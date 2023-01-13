Рафик Загрутдинов: новостройку по реновации введут в Перове

Фото: пресс-служба Депстроя

В следующем году в столичном районе Перово введут в эксплуатацию дом на 120 квартир, возводимый в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время завершается монтаж шпунтового ограждения, ведется разработка котлована", – отметил он.

Здание будет односекционным. Оно расположится по адресу улица Перовская, земельный участок 40А. Его возведут по индивидуальному проекту, фасады облицуют фиброцементными плитами в бежевых тонах, а первый этаж предоставят коммерческим организациям – кафе, магазинам, спортклубам.

Из 120 квартир 84 будут двухкомнатными, а 19 – однокомнатными. Еще две квартиры оборудуют для маломобильных граждан. Входные группы будут расположены на уровне земли. В вестибюле первого этажа появятся колясочная и кладовая для уборочного инвентаря. В новостройке предусмотрят три лифта, грузоподъемность двух из которых составит тонну.

Прилегающую к зданию территорию благоустроят: специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. Также будут оборудованы детская и спортивная площадки.

Ранее в Выхине-Жулебине началось заселение первой в районе новостройки по программе реновации. Дом находится на улице Академика Скрябина, в него переезжают жильцы четырех старых домов, расположенных на Ташкентской улице и Рязанском проспекте.



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