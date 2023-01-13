В районе Выхино-Жулебино началось заселение первой новостройки по программе реновации

Фото: фонд реновации

Заселение первой новостройки по программе реновации началось в столичном районе Выхино-Жулебино, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Жилой дом находится по адресу улица Академика Скрябина, дом 3/1, корпуса 1–4.

"К переселению приступают порядка тысячи москвичей. Сейчас они проживают в четырех старых домах, расположенных по адресам Рязанский проспект, дом 91, корпус 4, и улица Ташкентская, дом 14, корпуса 2, 3, 4", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, новостройка имеет хорошую транспортную доступность, рядом располагаются три станции метрополитена – "Выхино", "Рязанский проспект" и "Юго-Восточная".

Руководитель департамента отметил, что в новостройку входит 7 корпусов, которые объединены подземной парковкой. В корпусах расположены 902 квартиры, среди них – 16 однокомнатных, 601 двухкомнатная и 145 трехкомнатных, включая 14 квартир для маломобильных горожан. Новые квартиры получат почти 14,7 тысячи жителей.

Также 10 января открылся центр информирования, в котором жители могут получить необходимую консультацию от специалистов и оформить документацию для переезда в новые квартиры. Он будет работать с понедельника по субботу с 12:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что в Донском районе Москвы построили дом на 184 квартиры по программе реновации. 31 квартира в доме имеет по одной комнате, 130 – по две, 23 – по три. В жилых помещениях есть застекленные балконы и лоджии. Во дворе выполнены все работы по благоустройству.

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