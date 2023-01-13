Дом на 184 квартиры построили в Донском районе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Донском районе Москвы построили дом на 184 квартиры по программе реновации. О выдаче разрешения на ввод дома в эксплуатацию сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"Для будущих жильцов доступно 184 квартиры, в здании предусмотрен подземный паркинг, а во дворе выполнены все работы по благоустройству", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

31 квартира в доме имеет по одной комнате, 130 – по две, 23 – по три. В жилых помещениях есть застекленные балконы и лоджии.

Фасады новостройки облицованы металлическими панелями с рисунком, входные группы оформлены с использованием витражного остекления. Первый этаж здания отведен под размещение нежилых помещений.

На придомовой территории для жильцов установили детскую и спортивную площадки. Там же провели работы по озеленению.

Ранее жилой комплекс по программе реновации построили в Лефортове. На первых этажах дома располагаются колясочная, комнаты консьержа, а также пространства для предприятий социально-бытовой направленности. Для жителей дома оборудовали подземную и четырехэтажную парковки.



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