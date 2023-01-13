В Очаково-Матвеевском началось заселение пятой новостройки по программе реновации

Фото: телеграм-канал "Департамент градостроительной политики Москвы"

В районе Очаково-Матвеевское передали под заселение пятый дом, построенный по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, новые современные квартиры в доме 7 на Малой Очаковской улице получат 188 семей. В новостройку начали переезжать жители домов 10а, 12 и 14/16 на улице Пржевальского. Это два корпуса с подземной автостоянкой на 70 машино-мест. Всего в доме 288 квартир.

На первом нежилом этаже появятся коммерческие объекты. Там разместятся магазины, пункты выдачи онлайн-заказов, предприятия сферы услуг. Также в доме уже работает центр информирования по переселению, где можно получить консультации профильных специалистов и оформить необходимую документацию для переезда в новые квартиры.

Прилегающую территорию благоустроили, там появились детские, спортивные площадки и зоны отдыха. Недалеко от дома располагается станция метро "Озерная".

Расселение жителей в районе Очаково-Матвеевское стартовало в 2018 году. Сейчас под заселение передали уже пять новостроек, в которые переезжают жители девяти домов. Первый этап программы реновации в Очаково-Матвеевском выполнен на 60%. Всего по программе реновации в этом районе предстоит расселить 67 домов, в которых проживают около 17,3 тысячи человек.

Программы реновации стартовала в Москве в 2017 году. В ходе ее реализации в городе расселят 5 175 старых домов. В 2022 году по программе реновации в Москве расселили 214 домов. Обладателями нового жилья стали 38 тысяч человек. Наибольшее количество домов расселили в ЮВАО – 38.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!