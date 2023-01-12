Фото: Москомархитектура

Жилой дом на 180 квартир построят в Нагорном районе столицы по программе реновации, сообщается в телеграм-канале Москомэкспертизы со ссылкой на слова его председателя Анны Яковлевой.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу кварталы 66, 87–88, зона 2.1, Нагорный район, Южный административный округ Москвы", – отметили в сообщении.

В Москомэкспертизе уточнили, что жилой дом возведут в Симферопольском проезде.

В жилой части новостройки обустроят двойной тамбур, вестибюль, помещения для консьержа и колясочную зону. Первый этаж дома будет нежилым, там расположатся предприятия сферы услуг и магазины.

В каждой квартире новостройки будет размещена лоджия. Всего планируется создать 27 однокомнатных, 128 двухкомнатных и 25 трехкомнатных квартир. В каждой из них выполнят современную отделку, а также установят осветительное оборудования, выключатели, сантехнику, кухонную мойку и плиту.

На территории новостройки запланировано обустройство проездов, тротуаров, парковки и площадки для мусорных контейнеров. Также рядом с домом установят малые архитектурные формы. Двор озеленят и благоустроят.

Ранее сообщалось, что первую новостройку для переселения по программе реновации ввели в эксплуатацию в столичном районе Донском. Новый дом находится по адресу Малая Тульская улица, владение 55/1. Всего в нем расположено 184 квартиры с готовой отделкой, среди них – 31 однокомнатная, 130 двухкомнатных и 23 трехкомнатных.

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