Жилой комплекс построили в Лефортове по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Лефортово построили жилой комплекс по программе реновации. Об этом сообщил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

"Для жителей Лефортова построены современные жилые корпуса. Всего обустроено 1 009 квартир общей площадью более 61 тысячи квадратных метров", – приводят слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

Отделка жилых помещений выполнена в соответствии со стандартами программы реновации. На первых этажах дома располагаются колясочная, комнаты консьержа, а также пространства для предприятий социально-бытовой направленности.

Кроме того, для жителей функционируют подземная парковка и четырехэтажная стоянка с лифтом. Близлежащую территорию дома озеленили.

В рамках реализации проекта были проведены работы по восстановлению мемориала в честь погибшего 321 сотрудника завода "Серп и Молот" во время Великой Отечественной войны. Около памятника высадили яблоневые деревья и обустроили дорожки.

Программы реновации стартовала в Москве в 2017 году. В ходе ее реализации в городе расселят 5 175 старых домов.

В 2022 году по программе реновации в Москве расселили 214 домов. Обладателями нового жилья стали 38 тысяч человек. Наибольшее количество домов расселили в ЮВАО – 38.



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