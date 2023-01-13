Согласован проект 17-этажного офисного здания в районе Филевский Парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице утвердили проект строительства 17-этажного офисного здания в районе Филевский Парк, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Здание возведут на улице Заречной, владении 2/1. Там будет два подземных этажа, на которых разместится парковка. На первом этаже появятся зоны для установки банкоматов, помещения столовой и кафе, а также вестибюль и лифтовые холлы.

Начиная со второго этажа и выше, расположатся офисы. Также проект предусматривает просторную террасу на 16-м этаже для посетителей и сотрудников здания.

Наружные стены облицуют стеклофибробетонными панелями. Также в здании проведут устройство кровли, включая монтаж металлических дверей и стеклянных ограждений. В дверях и окнах установят двухкамерные стеклопакеты в составе стоечно-ригельной и витражной конструкций.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что для создания комфортной среды граждан всех категорий мобильности запланирован целый комплекс мероприятий, который включает как формирование доступной прилегающей территории, так и системы безопасности и меры информирования в самом здании.

На прилегающей к зданию территории появятся проезды, тротуары, пешеходные пути. Также там установят малые архитектурные формы и сформируют систему наружного освещения.

Ранее сообщалось, что около 13 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в столице в 2022 году. По словам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, порядка 6,6 миллиона "квадратов" приходится именно на жилые здания.



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