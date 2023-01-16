Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заселение первой новостройки по программе реновации началось в Красносельском районе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новые квартиры получат почти 200 жителей в доме по адресу Русаковская улица, дом 6А.

"Новостройка располагается в квартале с хорошей транспортной и социальной инфраструктурой: в шаговой доступности находится станция метрополитена "Красносельская", а через дорогу – здание школы № 315", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, центр информирования по переселению уже начал работать для новоселов. Жители могут получить консультации от специалистов и оформить необходимую документацию для переезда в новые квартиры.

Новый дом возвели в 230 метрах от старого дома. Поэтому в будущем после окончательного переезда жильцы смогут продолжать пользоваться привычными маршрутами и инфраструктурой. В новостройку уже начали переезжать жильцы дома 7 на Леснорядской улице. Из этого дома переедут 65 семей.

Всего в Красносельском районе будут расселены восемь домов, таким образом, новые квартиры получат 1,4 тысячи жителей. Кроме того, в этом районе выбрали еще три стартовые площадки для строительства домов по программе реновации.

Ранее глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в следующем году в столичном районе Перово введут в эксплуатацию дом на 120 квартир, возводимый в рамках программы реновации. По его словам, здание расположится по адресу улица Перовская, земельный участок 40А.

Загрутдинов отметил, что новостройка будет возведена по индивидуальному проекту. Из 120 квартир 84 будут двухкомнатными, а 19 – однокомнатными. Еще две квартиры оборудуют для маломобильных граждан.

"Мой район. Навигатор": в Москве вдвое увеличат темпы реновации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!