Фото: рендер компании "Флэт и Ко"

Жилой дом в форме призмы на 165 квартир ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Новостройка площадью почти 42 тысячи квадратных метров располагается в Обручевском районе по адресу улица Обручева, дом 3.

"Для дома было выбрано необычное архитектурное решение – он возведен в форме призмы. Сейчас все работы на объекте завершены", – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, в жилом доме располагается четырехуровневая подземная парковка, рассчитанная на 300 автомобилей.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что на разных этапах возведения здания было проведено 36 проверок. К проверкам привлекались специалисты центра экспертиз. А на данный момент застройщику выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, добавил Войстратенко.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что девелопером новостройки является компания "Флэт и Ко". Пятова заявила, что дольщики смогут получить ключи от квартир после организационных и юридических процедур.

В пресс-службе отметили, что, помимо паркинга, в жилом доме на подземных уровнях расположится помещение универсама площадью 3,2 тысячи квадратных метров. На дворовой территории уже установлены игровые комплексы и спортивная площадка. Также на площади примерно 2 тысячи квадратных метров появятся газоны и цветники.

Ранее сообщалось, что два корпуса нового бизнес-центра построят в виде прозрачных ледяных кубов на западе Москвы. В основе бизнес-центра – яркий зигзагообразный конструктив под стеклом. Корпуса будут выполнены в форме кубов. На территории бизнес-центра откроют кафе с летней верандой со столиками.

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