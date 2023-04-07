Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Столичная служба занятости представит вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства 14 и 15 апреля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Наши партнеры из промышленной отрасли, ИТ, сферы услуг, торговли, транспорта и логистики, торговли и банковского сектора представят тысячи вариантов трудоустройства как для опытных, так и начинающих специалистов: студентов и выпускников колледжей и вузов, а также для самозанятых горожан", – рассказал директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

По его словам, участники ярмарки смогут составить конкурентоспособное резюме, научатся проходить собеседование, а также смогут получить приглашение на работу. Глава службы отметил, что на мероприятии окажут помощь не только в адресном оперативном трудоустройстве, но и помогут распланировать профессиональный путь соискателей.

На ярмарке посетители получат консультации карьерных экспертов. Там же есть возможность пройти профориентационный тест, принять участие в тренингах и деловых играх. Для желающих сменить профессию или повысить квалификацию будут работать программы обучения.

Всероссийская ярмарка трудоустройства состоится на базе центров "Моя работа", "Моя карьера", "Профессионал", а также политехнического колледжа № 50 имени Н. А. Злобина в Зеленограде.

Во флагманском центре "Моя работа" на улице Щепкина, доме 38, строении 1 пройдут собеседования с теми, кто планирует найти работу на крупных промышленных предприятиях Москвы. Вакансии предложат:

Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева;

научно-производственное предприятие "Пульсар";

Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева;

научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина и другие компании.

В центре "Моя работа" ждут желающих трудоустроиться в торговлю, транспортно-логистическую и строительную отрасли, сферу услуг, банковский сектор и другие сферы.

В центре занятости "Моя карьера" по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, мероприятия будут посвящены трудоустройству молодежи. Там будут представлены вакансии в крупных ресторанах, транспортных компаниях, организациях торговли, гостеприимства и сферы услуг. Всего молодым людям предложат более тысячи актуальных вакансий. Для участников пройдут тренинги, профтестирования и консультации, направленные на развитие карьеры.

В центре "Профессионал" по адресу Рязанский проспект, дом 7, встреча участников с экспертами и крупными работодателями из промотрасли состоится 14 апреля. Участникам будут доступны для рассмотрения вакансии от Московского метрополитена, оператора сети железных дорог, аэропорта, энергетической компании, ремонтно-механического завода, конструкторского бюро и других компаний.

15 апреля в центре пройдут мероприятия для соискателей с особыми потребностями, в том числе для участников чемпионата "Абилимпикс". Для них проведут профориентационную игру, тренинги по составлению резюме, трудовому законодательству для людей с инвалидностью. Приглашенные работодатели поделятся своим опытом инклюзивного трудоустройства.

В политехническом колледже № 50 имени Н. А. Злобина в Зеленограде участники смогут получить помощь в трудоустройстве на научно-производственное предприятие "Ангстрем", акционерное общество "Микрон". Кроме того, вакансии представят сеть магазинов розничной торговли, сеть предприятий быстрого обслуживания, хлебозавод, аэропорт и другие. Более 20 работодателей готовы предложить свыше тысячи вакансий. Кандидаты пройдут деловые игры, тренинги по формированию резюме, видеовизитки.

Желающие могут записаться на ярмарку трудоустройства на сайте центра "Моя работа" или по телефону горячей линии +7 (495) 705-75-75. Посетить мероприятия можно 14 апреля с 10:00 до 17:00, 15 апреля – с 10:00 до 15:00.

Тарасов добавил, что с 10 по 13 апреля пройдет марафон трудоустройства во флагманском центре "Моя работа" на улице Щепкина. Принять участие в нем смогут все желающие без предварительной регистрации в любой из дней с 10:00 до 18:00.

Ранее HR-стратег Анна Рудакова рассказала, что соискатели в возрасте от 50 лет будут востребованы на рынке труда в этом году. По ее словам, таких кандидатов становится все больше и они готовы идти в рабочие профессии.

Специалист отметила, что за год доля кандидатов старше 50 лет на рынке выросла с 5 до 17%. Рудакова обратила внимание, что старшее поколение готово к рабочим вакансиям, на которые нынешняя молодежь не очень хочет устраиваться.



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