Депутат МГД Гусева: за два года в столице отремонтируют 140 поликлиник

Фото: Арина Строилова

Около 200 столичных поликлиник уже отремонтировали по новому московскому стандарту и еще 140 планируется привести в порядок в ближайшие два года. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

Она рассказала об этом во время встречи с медперсоналом филиала № 3 консультативно-диагностической поликлиники № 121 в Южном Бутове. Сейчас там принимают пациентов ближайших медучреждений на время проведения в них ремонта.

"Большая часть работ уже сделана, в ближайшее время строители приступят к облицовке и благоустройству. Думаю, все сделают качественно", – сказала Гусева.

Ремонт идет в детской городской поликлинике № 118 (на улице Брусилова, доме 17, корпусе 1) и филиале № 5 КДП № 121 (на улице Брусилова, доме 15, корпусе 2). Планируется, что работы завершатся ко Дню города.

Депутат отметила, что в обновленных поликлиниках пациенты будут чувствовать себя комфортно, а сами медучреждения оснастят новым оборудованием. Так, в детской поликлинике № 118 появится своя стоматология, кабинеты коррекции зрения и физиотерапии.

"Городу хватит средств, чтобы оснастить все поликлиники современным оборудованием", – подчеркнула Гусева.

По словам депутата, после ремонта поликлиник на улице Брусилова приступят к реконструкции филиала № 3 поликлиники № 121 на улице 2-й Мелитопольской. Основными критериями московского стандарта являются доступность, технологичность, комфорт и уважение к посетителям.

Ранее депутат Мосгордумы, сенатор РФ Инна Святенко осмотрела детскую городскую поликлинику № 150 в столичном районе Марьино, где проводится капитальный ремонт. В здании идут кровельные работы, проводится гидроизоляция фундамента, а также обновляется фасад здания.