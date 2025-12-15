Более 400 тонн гумпомощи передал бойцам СВО центр "ЛетитеБабочки" из Зеленограда

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Центр помощи нуждающимся "ЛетитеБабочки" и его подразделения с 2022 года отправили свыше 400 тонн гуманитарной помощи для участников СВО, передает портал мэра и правительства столицы.

Волонтерам удалось изготовить тысячи маскировочных сетей, а также передать участникам спецоперации 2 мотоцикла, 4 автомобиля УАЗ, средства радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны, детекторы, антидроновые ружья, продукты питания, теплую одежду, лекарства, средства гигиены и многое другое.

Организация начала свою работу как сообщество в соцсетях – жители Зеленограда решили объединиться и помочь защитникам Отечества. Название "ЛетитеБабочки" было выбрано как символ поддержки на расстоянии. Горожане в свободное время начали создавать для бойцов камуфляжные сети, маскхалаты, антидроновые одеяла, повязки, окопные свечи и пакеты сухого душа.

В результате число желающих присоединиться к сообществу увеличилось и участники создали автономную некоммерческую организацию (АНО), чтобы иметь больше вариантов сотрудничества с органами власти и другими проектами. В настоящий момент АНО включает более 600 человек. При этом внутри организации существуют три активные группы волонтеров – "Маскировка. Бабочки", "Маскировка. Поддержим наших. Зеленоград" и подразделение "Крестные феечки".

Главой центра является ветеран СВО Алексей Доминов, который возглавил АНО в 2024 году после комиссования. По его словам, именно волонтеры дают силы бойцам и веру в победу.

"Мы помогаем ребятам своим трудом в тылу, я лично сопровождаю гуманитарную помощь, собранную и изготовленную руками волонтеров нашей организации. Победа будет за нами!" – отметил Доминов.

Накануне Дня волонтеров (в конце ноября) центр открыл еще одну площадку в доме 35 по Георгиевскому проспекту в Зеленограде. Глава АНО подчеркнул, что волонтеры помогают также жителям новых и приграничных территорий, включая оказание помощи больницам, школам, детским домам и дошкольным учреждениям.

"ЛетитеБабочки" продолжают совершенствовать технологии и придумывать новые проекты, включая открытие нового швейного цеха, где шьют спальники, антидроновые одеяла, флисовые кофты и шапки. Доминов резюмировал, что АНО получает много запросов на такую продукцию и старается отправлять груз каждые 2 недели.

Также центр занимается патриотическим воспитанием, проводя встречи с ветеранами боевых действий.

Ранее активисты столичного Центра профессионального и карьерного развития собрали свыше 40 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов РФ. С начала спецоперации они изготовили 2,8 тысячи окопных свечей, 550 квадратных метров маскировочных сетей и 1 тысячу паракордовых браслетов.

