Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 09:07

Общество

Более 400 тонн гумпомощи передал бойцам СВО центр "ЛетитеБабочки" из Зеленограда

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Центр помощи нуждающимся "ЛетитеБабочки" и его подразделения с 2022 года отправили свыше 400 тонн гуманитарной помощи для участников СВО, передает портал мэра и правительства столицы.

Волонтерам удалось изготовить тысячи маскировочных сетей, а также передать участникам спецоперации 2 мотоцикла, 4 автомобиля УАЗ, средства радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны, детекторы, антидроновые ружья, продукты питания, теплую одежду, лекарства, средства гигиены и многое другое.

Организация начала свою работу как сообщество в соцсетях – жители Зеленограда решили объединиться и помочь защитникам Отечества. Название "ЛетитеБабочки" было выбрано как символ поддержки на расстоянии. Горожане в свободное время начали создавать для бойцов камуфляжные сети, маскхалаты, антидроновые одеяла, повязки, окопные свечи и пакеты сухого душа.

В результате число желающих присоединиться к сообществу увеличилось и участники создали автономную некоммерческую организацию (АНО), чтобы иметь больше вариантов сотрудничества с органами власти и другими проектами. В настоящий момент АНО включает более 600 человек. При этом внутри организации существуют три активные группы волонтеров – "Маскировка. Бабочки", "Маскировка. Поддержим наших. Зеленоград" и подразделение "Крестные феечки".

Главой центра является ветеран СВО Алексей Доминов, который возглавил АНО в 2024 году после комиссования. По его словам, именно волонтеры дают силы бойцам и веру в победу.

"Мы помогаем ребятам своим трудом в тылу, я лично сопровождаю гуманитарную помощь, собранную и изготовленную руками волонтеров нашей организации. Победа будет за нами!" – отметил Доминов.

Накануне Дня волонтеров (в конце ноября) центр открыл еще одну площадку в доме 35 по Георгиевскому проспекту в Зеленограде. Глава АНО подчеркнул, что волонтеры помогают также жителям новых и приграничных территорий, включая оказание помощи больницам, школам, детским домам и дошкольным учреждениям.

"ЛетитеБабочки" продолжают совершенствовать технологии и придумывать новые проекты, включая открытие нового швейного цеха, где шьют спальники, антидроновые одеяла, флисовые кофты и шапки. Доминов резюмировал, что АНО получает много запросов на такую продукцию и старается отправлять груз каждые 2 недели.

Также центр занимается патриотическим воспитанием, проводя встречи с ветеранами боевых действий.

Ранее активисты столичного Центра профессионального и карьерного развития собрали свыше 40 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов РФ. С начала спецоперации они изготовили 2,8 тысячи окопных свечей, 550 квадратных метров маскировочных сетей и 1 тысячу паракордовых браслетов.

Читайте также


обществогород

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика