Норвежские ученые проверят заразность новой разновидности COVID-19

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Исследованием нового варианта коронавируса, который был обнаружен в Тронхейме и Хюллестаде, занимаются норвежские ученые. Специалисты намерены выяснить, является ли эта форма более заразной, сообщает NRK.

"В данный момент институт общественного здравоохранения активно работает над выяснением того, является ли данная форма более заразной", – сообщает NRK.

Ранее норвежские врачи обнаружили в Тронхейме новый вид коронавируса SARS-CoV-2. По словам главврача коммуны Туве Росстада, исследователи не знают об источнике вируса, однако подобная разновидность коронавируса в Норвегии еще не встречалась. Росстад заявил, что в международных базах этот вид также найти не удалось.

О мутации вируса врачи смогли судить по ускорению заражения данным штаммом. Главврач уверен, что количество заразившихся коронавирусом будет увеличиваться по мере проведения тестирований.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России не выявлены штаммы коронавируса, которые разительно отличались бы от уже известных вариантов.