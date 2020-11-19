Британские ученые заявили о создании спрея для носа от коронавируса

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Британские ученые сообщили о разработке спрея для носа, который может защитить человека от заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что препарат создали в университете Бирмингема, для разработки использовались материалы, которые уже имеют разрешение на использование в организме.

"Данные компоненты широко используются в медицине, при производстве лекарств и даже продуктов питания", – отметили исследователи.

Присутствие в разработке таких компонентов даст возможность быстро приступить к производству спрея, а также представить на рынке новый продукт по упрощенной схеме.

Ученые отметили, что препарат создан на основе двух полисахаридов. Один используется в пище как загуститель (антивирусный агент), второй способен задерживаться на поверхности клеток в носу человека.

Главный исследователь Ричард Моакс рассказал, что спрей позволит снизить вирусную нагрузку. Однако исследование пока не представлено научными журналами, его результаты не проверены другими экспертами.

Ранее Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина показала 95% эффективности.

Первая в мире вакцина от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи. Эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%.