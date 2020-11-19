Британские ученые заявили о создании спрея для носа от коронавируса

Фото: ТАСС/Kirsty Wigglesworth/AP
Британские ученые сообщили о разработке спрея для носа, который может защитить человека от заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что препарат создали в университете Бирмингема, для разработки использовались материалы, которые уже имеют разрешение на использование в организме.
"Данные компоненты широко используются в медицине, при производстве лекарств и даже продуктов питания", – отметили исследователи.
Присутствие в разработке таких компонентов даст возможность быстро приступить к производству спрея, а также представить на рынке новый продукт по упрощенной схеме.
Ученые отметили, что препарат создан на основе двух полисахаридов. Один используется в пище как загуститель (антивирусный агент), второй способен задерживаться на поверхности клеток в носу человека.
Главный исследователь Ричард Моакс рассказал, что спрей позволит снизить вирусную нагрузку. Однако исследование пока не представлено научными журналами, его результаты не проверены другими экспертами.
Ранее Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина показала 95% эффективности.
Первая в мире вакцина от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи. Эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%.
В Британии снижается количество новых случаев заболевания коронавирусом
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