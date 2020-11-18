Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал о самом необычном свойстве коронавируса.

В интервью "Ленте.ру" он заявил, что в SARS-CoV-2 объединились особенности, которые раньше встречались по отдельности у целого ряда других вирусов.

В частности, профессор указал, что характерные для коронавируса тромбообразование, синдром диссеминированного свертывания крови и дизрегуляция иммунной системы также происходят и при других инфекциях.

Помимо прочего, потеря обоняния также не является специфическим симптомом коронавирусной инфекции – таким же свойством обладают не менее 20 вирусов, отметил член-корреспондент РАН.

Британские ученые ранее узнали, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у пациентов, которые до этого не болели COVID-19.