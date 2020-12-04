Оперштаб предоставляет достоверные данные о смертности из-за COVID-19 – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на брифинге в доме правительства, что Оперштаб по борьбе с COVID-19 и Росстат предоставляют достоверную информацию о смертности из-за коронавируса.
По словам Голиковой, и весной, и сейчас многие СМИ в России заявляют, что статистику по коронавирусу в России нельзя считать достоверной. Вице-премьер пояснила: в средствах массовой информации полагают, что разная статистика публикуется ведомствами для фальсификации данных.
"Я хочу сказать, что и данные Оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными", – подчеркнула Голикова.
Ранее она заявила, что загруженность коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией превышает 90% в Смоленской, Орловской областях, Санкт-Петербурге и Севастополе.
В России выявлено 2 402 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 42 176 человек, выздоровели 1 888 752 человека.
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