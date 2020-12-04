Голикова не исключила возможности повторного заражения коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила возможности повторного заражения коронавирусной инфекцией.
"Первая причина – это ложноположительный или ложноотрицательный тест ПЦР на COVID-19 <...>. Второе – это реактивация инфекции или длительное выделение возбудителя у человека, который уже перенес коронавирус. И наконец третье – реально повторное заболевание коронавирусом", – сказала Голикова на брифинге.
Вице-премьер подчеркнула, что повторное заражение наиболее объяснимо у граждан с хроническими заболеваниями. При этом она отметила, что специалистам еще предстоит выяснить причины повторного заболевания коронавирусной инфекцией.
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Вирусолог предупредил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты.
Иммунолог Владимир Болибок рассказывал, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются. Врач отмечал, что люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы.
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