Голикова не исключила возможности повторного заражения коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила возможности повторного заражения коронавирусной инфекцией.

"Первая причина – это ложноположительный или ложноотрицательный тест ПЦР на COVID-19 <...>. Второе – это реактивация инфекции или длительное выделение возбудителя у человека, который уже перенес коронавирус. И наконец третье – реально повторное заболевание коронавирусом", – сказала Голикова на брифинге.

Вице-премьер подчеркнула, что повторное заражение наиболее объяснимо у граждан с хроническими заболеваниями. При этом она отметила, что специалистам еще предстоит выяснить причины повторного заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Вирусолог предупредил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты.

Иммунолог Владимир Болибок рассказывал, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются. Врач отмечал, что люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы.

