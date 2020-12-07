Попова рассказала, в каких сферах отмечен рост показателей заболеваемости по COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Наибольший прирост количества заболевших коронавирусом наблюдается на промпроизводстве, в торговле, транспорте и сфере госуправления. Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что интенсивный рост показателей наблюдается последние две недели. По мнению главы ведомства, это говорит о недостаточном контроле на местах.

Ранее Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом напряженная, но темпы прироста заболеваемости снижаются. По ее словам, эксперты все еще регистрируют достаточно большое количество случаев.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что важно сокращать сроки выдачи результатов тестирования на коронавирус с 48 до 24 часов и меньше.

В России за последние сутки выявили 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. В 5 789 (20,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

Всего в стране выявлено 2 488 912 случаев COVID-19, вылечились 1 956 588 человек, скончались 43 597.

