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Москва 24

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Общество

19:11

Врач-нарколог объяснил, как употребление алкоголя влияет на вакцинацию от коронавируса

медицина общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-нарколог Александр Ковтун рассказал, что алкоголь обладает свойством подавлять иммунитет и, чтобы избежать непредсказуемых реакций, следует воздержаться от спиртного в рекомендуемый период до и после вакцинации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала отказаться от употребления алкоголя минимум за две недели до вакцинации от COVID-19. Также стоит воздержаться от спиртного в течение 42 дней после вакцинации из-за выработки иммунитета. "21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после идет выработка иммунитета. Поэтому 42 дня себя нужно поберечь", – заявила Попова.

Врач-нарколог Александр Ковтун рассказал Москве 24, что на употребляемый в период вакцинации алкоголь организм может отреагировать по-разному.

Алкоголь обладает свойством подавлять иммунитет и иммунный ответ, поэтому для того, чтобы не было какой-то непредсказуемой реакции, очень важно, чтобы человек в ясном сознании прививался и переносил постпрививочный период. Иначе все симптомы, которые у привитого могут развиться, будут непонятно с чем связаны: то ли с интоксикацией в результате употребления алкоголя, то ли это побочный эффект прививки.
Александр Ковтун
врач-нарколог

По мнению нарколога, при употреблении алкоголя клиническая картина может быть смазана. "Периодически реакция на прививку у определенного количества людей бывает. И понятно, что реакция на алкоголь тоже бывает в виде недомогания, слабости, головной боли, тошноты (то есть интоксикация). И для того, чтобы была ясность, с чем связаны симптомы, ничего извне (психоактивного) употреблять, конечно же, не надо", – подчеркнул Ковтун.

Нарколог отметил, что алкоголь уже настолько вошел в жизнь людей, стал привычным напитком на праздниках и не только, что про его пагубность и нецелесообразность иногда забывают даже при употреблении лекарств.

Во всех инструкциях написано, что алкоголь употреблять не нужно и перед вакцинацией, и после. Это аксиома, которая касается всех вакцинаций, а не только данной.
Александр Ковтун
врач-нарколог

По мнению врача, даже в новогодние праздники будет несложно воздержаться от употребления спиртного тем, кто не страдает зависимостью. "Думаю, что каждый человек сам решит, разрешить ему себе что-то или запретить", – добавил нарколог.

Ранее врач-иммунолог рассказал о новых симптомах у пациентов, вылечившихся от коронавируса. По его словам, последствиями могут быть расстройства нервной системы и проблемы с давлением.

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Лоскутникова Наталья

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