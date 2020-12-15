Попова назвала стабилизацию ситуации с COVID-19 в России очень хрупкой

Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизация ситуации с коронавирусом очень хрупкая. Об этом она сообщила в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
"Соблюдение необходимых требований каждым из нас позволит закрепить достигнутый результат. Далее мы уже сможем идти к снижению цифр", – приводит РИА Новости ее слова.
В России за последние сутки выявили 26 689 новых случаев коронавируса. В 5 181 (19,4%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. При этом в Москве за сутки зафиксировали 5 418 новых случаев COVID-19.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты.
Уточняется, что в регионах развернуто 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.
В Москве за сутки зафиксировали 5 418 новых случаев COVID-19
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