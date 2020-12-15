Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Правительство РФ продлевает выдачу бесплатных лекарств для амбулаторного лечения от коронавируса. На эти цели кабмин выделит 2,8 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он также поручил главам регионов тщательно следить за обеспечением людей, проходящих лечение на дому, бесплатными лекарствами от COVID-19. По его словам, лекарствами обеспечат еще не меньше 350 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Крайне важно, чтобы все они вовремя получали лекарства. Прошу региональные власти за этим тщательно следить", – сказал председатель правительства.

Ранее Владимир Путин рекомендовал внимательнее относиться к направлению в стационар пациентов с COVID-19, которые действительно нуждаются в госпитализации. По его словам, не должно быть случаев, когда им отказывается под видом, что можно получить лечение и бесплатное лекарство на дому.

Глава государства также пообещал рассмотреть возможность дополнительных льгот немедицинским работникам, которые помогают больным с коронавирусом.