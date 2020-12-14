Путин призвал внимательнее следить за направлением в стационар больных COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин рекомендовал внимательнее относиться к направлению в стационар пациентов с COVID-19, которые действительно нуждаются в госпитализации. Об этом он сообщил во время социального онлайн-форума "Единой России".

"Нуждающиеся в госпитализации должны лечиться в стационарах. Не должно быть случаев, когда им отказывается под видом, что можно получить лечение и бесплатное лекарство на дому", – сказал Путин.

Ранее президент заявил, что назначение выплат медработникам в зависимости от времени работы в "красной" зоне будет более справедливым.

Глава государства также пообещал рассмотреть возможность дополнительных льгот немедицинским работникам, которые помогают больным с коронавирусом.